05 Октября 2020
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Общество Курганская область
капитальный ремонт (2016) | Фото:Накануне.RU

До начала осени 2025 года в Зауралье расселят жильцов 168 аварийных домов

В этом году власти Курганской области планируют расселить жильцов 168 аварийных домов - это около 3 тыс. человек. Расселение должно состояться до 1 сентября 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в рамках первого этапа, который проводился в прошлом году и продолжается в этом, расселено 30 жилых помещений, в которых жили 74 человека.

"В рамках этапа 2020-2021 годов планируется расселить 131 жилое помещение, в которых проживают 263 человека. На сегодняшний день уже заключено 44 муниципальных контракта на получение жилых помещений, с расселяемой площадью 1320 кв.м", - отметили в правительстве.

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До начала осени 2025 года в Зауралье расселят жильцов 168 аварийных домов

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Теги: аварийные дома, расселение, жильцы, Курган, Зауралье



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