В еще одной лаборатории Екатеринбурга приступили к исследованиям по коронавирусу

Клинико-диагностический центр в Екатеринбурге получил новые тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что забор биоматериала проводят участковые доктора на дому, а сотрудники больницы в специальных контейнерах доставляют его в лабораторию центра. По словам главы управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова, проведение первичных исследований на коронавирус на базе Клинико-диагностического центра увеличивает темпы обследования людей и позволяет оперативно получать объективную информацию о наличии вируса.

"Тем самым будет предупреждено его дальнейшее распространение на территории города и всего региона", - отметил Демидов.

Как рассказала заместитель главного врача по оргметодработе КДЦ Татьяна Праздничкова, только за первые сутки, начиная с 24 марта, в лаборатории проведено уже 43 исследования на наличие коронавируса нового типа, положительных результатов не выявлено.

Напомним, ранее екатеринбургская лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" была единственной на Среднем Урале, где проводили лабораторную диагностику на выявление COVID-19 у пациентов по всему региону. На этой неделе для журналистов был организован пресс-тур, где побывал и корреспондент Накануне.RU.