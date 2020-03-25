Многофункциональные центры в Курганской области переходят на режим работы приема граждан по предварительной записи

Многофункциональные центры в Курганской области с 25 марта начали работать по предварительной записи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, это сделано в целях соблюдения профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса.

Запись на прием осуществляется по номеру телефона 8(3522) 44-35-36, также можно записаться на сайте МФЦ.

Сообщается, что в зале приема граждан в офисах МФЦ Зауралья не должно одновременно находиться более 50 человек.