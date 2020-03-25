05 Октября 2020
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Общество В России
Telegram, Телеграм, мессенджер (2017) | Фото: appleinsider.ru

"Незыгарь" дал интервью "Новой газете"

Автор политического Telegram-канала "Незыгарь" дал интервью "Новой газете". Вероятно, оно было записано в рамках подготовки к исследованию об анонимных телеграм-каналах, которое 24 марта появилось на сайте "Новой".

"Незагырь" выложил интервью на своем ТГ-канале. В нем автор популярного инсайдерского источника объясняет, почему анонимные телеграм-каналы в России пользуются такой популярностью и называет запрет Telegram "исторической ошибкой власти".

Также он заявляет, что влиятельные чиновники и бизнесмены относятся к публикациям крупных политических каналов более серьезно, чем к традиционным СМИ. "Они совершенно правы - структура тг-канала обладает таким преимуществом, как скорость и охватность. Кто первый - тот и конструирует смыслы. Все остальное-вторично", - поясняет "Незыгарь".

Стоит отметить, личность человека, ведущего канал "Незыгарь", остается неизвестной широкой общественности. Ранее Telegram-канал объяснил, почему "Новая Газета" не пишет негатив о Центробанке РФ, актуализировав тему ангажированности оппозиционных СМИ и их продажности.

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"Незыгарь" дал интервью "Новой газете"

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Теги: незыгарь, новая газета, телеграм-каналы



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