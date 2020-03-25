Росстат назвал регионы с самой низкой безработицей

В феврале уровень безработицы в России составил 4,6%. Это на 0,4% меньше, чем в феврале 2019 года, говорится в сообщении Росстата.

Из федеральных округов наименьший уровень безработицы в Центральном (2,9%) и Северо-Западном (3,7%), наибольший - в Северо-Кавказском (11,4%) и Дальневосточном (6,1%).

Среди субъектов РФ самая низкая безработица в Санкт-Петербурге (1,5%), Москве (1,6%) и Ямало-Ненецком АО (1,7%). Самая высокая - в Ингушетии (26%), а также Чечне, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Дагестане (все 13-14%), что вызвано особым укладом в республиках Кавказа. Также официальная безработица выше в других национальных республиках других округов.

Интересно, что мужчин среди безработных 54%, женщин - 46%, молодежи до 25 лет - 20%, не имеющих опыта трудовой деятельности – 26%.