05 Октября 2020
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работа, безработица, занятость, куда пойти работать (2016) | Фото: saroblnews.ru

Росстат назвал регионы с самой низкой безработицей

В феврале уровень безработицы в России составил 4,6%. Это на 0,4% меньше, чем в феврале 2019 года, говорится в сообщении Росстата.
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Из федеральных округов наименьший уровень безработицы в Центральном (2,9%) и Северо-Западном (3,7%), наибольший - в Северо-Кавказском (11,4%) и Дальневосточном (6,1%).

Среди субъектов РФ самая низкая безработица в Санкт-Петербурге (1,5%), Москве (1,6%) и Ямало-Ненецком АО (1,7%). Самая высокая - в Ингушетии (26%), а также Чечне, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Дагестане (все 13-14%), что вызвано особым укладом в республиках Кавказа. Также официальная безработица выше в других национальных республиках других округов.

Интересно, что мужчин среди безработных 54%, женщин - 46%, молодежи до 25 лет - 20%, не имеющих опыта трудовой деятельности – 26%.

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Росстат назвал регионы с самой низкой безработицей

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