АО "Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях и магистральных нефтепроводах

АО "Транснефть – Сибирь" завершило комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Тюменской и Томской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В ходе плановой остановки МН Сургут – Полоцк проведена замена двух тройников и задвижки, вырезка четырех участков дефектных секций трубопровода. Ликвидирована ремонтная конструкция на МН Урьевские – Южный Балык. В период остановки МН Александровское – Анжеро-Судженск выполнены работы по вырезке задвижки и дефекта на линейной части, а также проведено подключение участка после замены трубы на подводном переходе через р. Нартинская.

Комплекс работ выполнен на площадочных объектах. В Тобольском управлении магистральных нефтепроводов (УМН) на НПС "Муген-4" выполнена замена обратного клапана. На НПС "Демьянское-4" подключен магистральный насосный агрегат (МНА) с заменой обратного клапана, еще один МНА выведен из работы. На НПС "Кедровое-1" выполнена замена задвижки и трех обратных клапанов.

На НПС "Александровская" РНУ "Стрежевой" проведено отключение фильтров-грязеуловителей для последующей реконструкции. Средний ремонт задвижек проведен на НПС "Каркатеевы-3" и НПС "Салым-4" Нефтеюганского УМН.

В Урайском УМН заменены подводящий трубопровод НПС "Ягодное", участок напорного нефтепровода НПС "Березовое-1", подключен к системе МН магистральный насосный агрегат № 1 с заменой обратного клапана и выведен из работы МНА № 3 на НПС "Ильичевка".

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения силами линейно-эксплуатационных бригад и центральных ремонтных служб подразделений акционерного общества в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Цель – обеспечение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов АО "Транснефть – Сибирь".

Плановое проведение технического обслуживания объектов системы магистральных нефтепроводов позволяют АО "Транснефть – Сибирь" повышать уровень надежности технологических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, и обеспечивать экологическую безопасность процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Перекачка нефти возобновлена в плановые сроки, нефтепроводы работают в штатном режиме.