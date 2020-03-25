Главный городской субботник в Екатеринбурге запланирован на конец апреля

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о проведении общегородского Дня чистоты. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, он состоится 28 апреля.

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Также в городе запланирован месячник чистоты – с 23 марта по 30 апреля. В это время пройдет санитарная уборка улиц, скверов, парков и лесопарков, дворов и других объектов внешнего благоустройства.

По распоряжению Высокинского коммунальные службы уральской столицы очистят от грязи и мусора дороги, тротуары, другие пешеходные зоны, городские леса, парки и скверы, придомовые и дворовые территории. Генеральная уборка пройдет на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и промышленных предприятий.

Кроме этого, в рамках месячника чистоты районные ДЭУ продолжат очистку улиц и тротуаров от мусора, льда и снега с последующим его вывозом.

Напомним, в марте коммунальные службы Екатеринбурга перешли на "весенний режим".