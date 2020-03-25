"Как терроризм и диверсия". Поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина внесли в Госдуму

Законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина внесен в Госдуму. Ко второму чтению он будет дополнен санкциями за распространение фейков, сообщил комитет ГД по госстроительству и законодательству. Ожидается, что сегодня законопроект одобрит совет Госдумы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, наказание за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей" уже существует, санкции будут ужесточать: штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Если нарушение повлекло за собой смерть человека или было совершено умышлено с созданием угрозы массовых заболеваний, то его планируется наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

"Умышленное причинение смерти в результате преднамеренного нарушения карантина повлечет наказание по статьям УК РФ за терроризм и диверсию", - заявил глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Что касается распространения фейковых новостей, сейчас этот вид правонарушений карается штрафом от 30 тыс. руб. до 1,5 млн руб.