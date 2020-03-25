Украинцы разделились во мнении о карантинных мерах

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР Украина
дезинфекция транспорта, коронавирусная инфекция, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Украинцы разделились во мнении о карантинных мерах

По данным онлайн-опроса, проведенного 21-24 марта Киевским международным институтом социологии, мнения украинцев относительно мер борьбы с эпидемией коронавируса разделились.
Читайте также:

Напомним, с 12 марта Украина находится на карантине, с 17 марта прекращено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам, также прекращено междугороднее сообщение, а во многих городах почти остановлен общественный транспорт. С 24 марта запрещено покидать страну с туристической целью.

40% граждан считают, что меры нужно еще больше ужесточить. Достаточными их считают 33% опрошенных, чересчур жесткими - 22%.

88% украинцев обеспокоены эпидемией коронавируса, в том числе 35% очень сильно, но меры предосторожности соблюдают далеко не все и не всегда. Например, всегда одевают маску в общественных местах лишь 23%, часто - 24%. В то же время 23% не придерживаются этого, так как масок нет, а 14% считают это неважным. Также в основном не придерживаются рекомендаций касаться кнопок лифта или ручек дверей в перчатках или салфетками более половины украинцев. В основном выполняются рекомендации тщательно мыть руки, выходить из дома только при необходимости, не контактировать с другими людьми. Погрешность опроса 5%.

Всего на Украине подтверждены 113 случаев заболевания, 4 из них закончились летальным исходом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украинцы разделились во мнении о карантинных мерах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: украина, коронавирус, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети