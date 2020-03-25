Украинцы разделились во мнении о карантинных мерах

По данным онлайн-опроса, проведенного 21-24 марта Киевским международным институтом социологии, мнения украинцев относительно мер борьбы с эпидемией коронавируса разделились.

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Напомним, с 12 марта Украина находится на карантине, с 17 марта прекращено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам, также прекращено междугороднее сообщение, а во многих городах почти остановлен общественный транспорт. С 24 марта запрещено покидать страну с туристической целью.

40% граждан считают, что меры нужно еще больше ужесточить. Достаточными их считают 33% опрошенных, чересчур жесткими - 22%.

88% украинцев обеспокоены эпидемией коронавируса, в том числе 35% очень сильно, но меры предосторожности соблюдают далеко не все и не всегда. Например, всегда одевают маску в общественных местах лишь 23%, часто - 24%. В то же время 23% не придерживаются этого, так как масок нет, а 14% считают это неважным. Также в основном не придерживаются рекомендаций касаться кнопок лифта или ручек дверей в перчатках или салфетками более половины украинцев. В основном выполняются рекомендации тщательно мыть руки, выходить из дома только при необходимости, не контактировать с другими людьми. Погрешность опроса 5%.

Всего на Украине подтверждены 113 случаев заболевания, 4 из них закончились летальным исходом.