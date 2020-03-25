На Южном Урале женщину оштрафовали за комментарии в соцсети под постом о карантинном центре

Жительницу Сосновского района оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии к посту в социальной сети об открытии карантинных центров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, карантинные пункты планировали разместить в корпусах социально-оздоровительных центров "Тополек" в Варненском районе и "Утес" в деревне Ужевка в Сосновском районе, но это решение властей вызвало недовольство жителей, которые вышли на акции протеста. В результате их закрыли. На следующий день губернатор устроил "разбор полетов" представителям ответственных министерств. По итогам было принято решение, что граждан Китая будут размещать в областном противотуберкулезном диспансере в Металлургическом районе Челябинска.

В соцсети был опубликован пост, который содержал субъективную оценку действий местных жителей на решение об открытии карантинного центра

"В комментариях к данному посту, оставленных женщиной, содержались негативные высказывания в адрес группы лиц по национальному признаку. Собранные по данному факту сотрудниками полиции материалы были переданы в судебные органы для вынесения решения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Суд привлек женщину к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.