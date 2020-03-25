05 Октября 2020
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Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Посол: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединенным Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава диппредставительства отметил, что российские тест-наборы показали высокое качество в КНР и Иране, они также переданы в Италию.

"Простые американцы должны знать: Россия будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - отмечается в сообщении посольства РФ в Facebook.

Напомним, Россия помогает Италии оборудованием, медикаментами, помощью врачей. В страну отправлены 15 самолетов.

Италия находится на втором месте в мире по числу заболевших, США, согласно официальной статистике, на третьем.

Ранее в ВОЗ не исключили, что США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.

Европа и Соединенные Штаты в настоящее время являются главными очагами вспышки коронавируса. На них приходится 85% новых случаев заболевания, подтвержденных за последние сутки. При этом 40% из этого числа зафиксировано на территории США.

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Посол: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

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Теги: россия, сша, коронавирус



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