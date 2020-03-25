05 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге неадекватный мужчина устроил утечку газа и пожар в многоэтажке

Житель Екатеринбурга устроил утечку газа и пожар в многоэтажке. Трагедию удалось предотвратить.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", вечером 24 марта от сотрудников полиции газовикам поступила заявка на одну из квартир по адресу Карла Либкнехта, 18. Как выяснилось, мужчина, будучи в неадекватном состоянии, устроил возгорание на кухне. По объяснениям его жены, она пришла вечером домой и обнаружила мужа спящим. Он проснулся и сказал ей уходить, потому что "сейчас будет утечка газа".

Женщина вышла из квартиры и вызвала полицию, в это время произошел пожар. Прибывшая на место аварийная бригада в срочном порядке приостановила газоснабжение по стояку. После специалисты проверили систему газоснабжения дома и произвели замеры загазованности.

В результате кухня в квартире выгорела полностью, пострадавших нет. Мужчина был задержан полицейскими.

Стоит отметить, что с начала 2020 года аварийная газовая служба "Екатеринбурггаза" отработала более 2 тысяч аварийных заявок, которые несли потенциальную угрозу. Заявки о запахе газа принимаются по номеру 04 - с домашних, или 104 - с мобильных телефонов.

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В Екатеринбурге неадекватный мужчина устроил утечку газа и пожар в многоэтажке

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Теги: газ, утечка, пожар, Екатеринбург



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