В Екатеринбурге неадекватный мужчина устроил утечку газа и пожар в многоэтажке

Житель Екатеринбурга устроил утечку газа и пожар в многоэтажке. Трагедию удалось предотвратить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", вечером 24 марта от сотрудников полиции газовикам поступила заявка на одну из квартир по адресу Карла Либкнехта, 18. Как выяснилось, мужчина, будучи в неадекватном состоянии, устроил возгорание на кухне. По объяснениям его жены, она пришла вечером домой и обнаружила мужа спящим. Он проснулся и сказал ей уходить, потому что "сейчас будет утечка газа".

Женщина вышла из квартиры и вызвала полицию, в это время произошел пожар. Прибывшая на место аварийная бригада в срочном порядке приостановила газоснабжение по стояку. После специалисты проверили систему газоснабжения дома и произвели замеры загазованности.

В результате кухня в квартире выгорела полностью, пострадавших нет. Мужчина был задержан полицейскими.

Стоит отметить, что с начала 2020 года аварийная газовая служба "Екатеринбурггаза" отработала более 2 тысяч аварийных заявок, которые несли потенциальную угрозу. Заявки о запахе газа принимаются по номеру 04 - с домашних, или 104 - с мобильных телефонов.