05 Октября 2020
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Спорт За рубежом
Лионель Месси (2018) | Фото: GLOBAL LOOK press

Лионель Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице для борьбы с коронавирусом

Аргентинский футболист, нападающий "Барселоны" Лионель Месси внёс свой вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19.
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Футболист пожертвовал 1 млн евро каталонской больнице "Hospital Clinic", которая изучает вирус. Сумму поделят между больницей в Барселоне и медицинским центром на родине Месси в Аргентине.

"Большое спасибо, Лео, за вашу приверженность и поддержку", - говорится в сообщении больницы.

Как сообщает портал sportbox.ru, до этого с подобным жестом выступил испанский тренер Хосеп Гвардиола. Специалист оказал финансовую поддержку Объединению врачей Барселоны.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Испании пишут о том, что эпидемия COVID-19 распространяется в стране быстрее и шире, чем в Италии. За последние сутки от COVID-19 в Испании скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 тыс. 673. Всего в стране коронавирус стал причиной смерти 2 тыс. 696 пациентов.

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Лионель Месси пожертвовал миллион евро каталонской больнице для борьбы с коронавирусом

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Теги: Лионель Месси, больница, пожертвование, коронавирус



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