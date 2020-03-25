Свердловские эксперты назвали поправки в социальный блок Конституции наиболее важными для будущего страны

Согласно результатам опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на тему поправок к Конституции, 95% россиян обозначили самой важной поправкой доступность и качество медицинского обслуживания на территории страны. На втором месте (93%) социальная поддержка детей, на третьем (92%) - обязательная индексация пенсий и адресная соцподдержка. Также 9 из 10 жителей страны считают необходимым запрет на фальсификацию истории и обеспечение территориально целостности России.

По словам председателя свердловского отделения организации инвалидов "Союз Чернобыль" Олега Соломеина, важен весь социальный блок правок, так как для федеральных льготников он является основой. "Союз Чернобыль" России является одной из самых крупных организаций и имеет внутри себя 40 местных областных организаций на территории всего муниципального образования: от городов до небольших поселений.

"Уральцы прошли самые тяжелые времена – это 1986-1987 годы. Этот социальный блок поправок нам очень важен, нужен. Необходимо, чтобы эта защищенность, которую мы видим и чувствуем, была закреплена в Конституции", – заявляет Олег Соломеин.

В этом его поддерживает и Людмила Катеринич, председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов образовательных учреждений высшего образования Свердловской области. По ее мнению, если дети станут приоритетом для государственной политики, это станет отличным подспорьем для воспитания юного поколения, так как, согласно поправке, каждый ребенок страны сможет иметь условия для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития.

"Что бы ни происходило – нужна основа, – отметила Людмила Катеринич. – Наша организация работает с молодежью в одном из самых интересных возрастных периодов – с момента, когда они только закончили школу и до выпуска из вуза, когда они уже четко понимают, кто они и чего хотят. Все это время мы заботимся о них: обеспечиваем защиту социально-экономических интересов и прав студентов, представляем интересы студенческой молодежи в государственных органах регионального и федерального уровня. Поправки помогут и в этой работе".

Как сообщил член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Павленко, вопрос о сохранении исторической памяти уже не первый год обсуждается внутри организации и за ее пределами, а в преддверии 75-летия Победы, тема вышла на новый уровень.

"Поправки касаются разных направлений развития страны, но очевидно, что все они направлены на укрепление суверенитета России, - заявил Павленко. - Банальная фраза: без прошлого нет будущего. Но она на 100% верная. Именно забота об историческом наследии, сохранение памяти о наших Героях и об их невероятных подвигах необходимы для воспитания достойного поколения, для будущих достижений страны по любым направлениям".