Производители сухих молочных смесей для детей получат "зеленый коридор" для сырья

Российские производители сухих молочных смесей для детей получат поддержку правительства, сообщил зампред Совета Федерации Николай Федоров. Он отметил, что "ситуация на продовольственном рынке требует постоянного мониторинга и внимания", передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, сенаторы обратили внимание кабмина на необходимость помощи производителям детских смесей. "Мы пришли к выводу, что нужны дополнительные меры поддержки: "зеленый коридор" для импорта сыворотки, обнуление пошлины, установить другие поддерживающие меры", - рассказал Федоров.

По словам Федорова, 16 марта создан оперштаб по мониторингу стоимость социально значимой с/х продукции.