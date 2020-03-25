05 Октября 2020
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Общество В России
ржд поезд вагон (2016) | Фото: casppress.ru

РЖД на фоне коронавируса отменяют ряд поездов по России

РЖД сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них. Причиной тому стало снижение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса, сообщает пресс-служба перевозчика.

При этом речь идет только о поездах, у которых есть альтернатива.

Пассажирам предложат поехать на похожих рейсах в близкие даты либо полностью вернут деньги.

Отмены затронули поезда Москва – Санкт-Петербург, Челябинск–Омск, Екатеринбург–Казань, Иркутск – Забайкальск и других.

Ранее было отменено большинство поездов между Россией и Белоруссией. Между двумя странами будут курсировать только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно.

15 марта РЖД отменила рейсы между Москвой и Берлином и между Москвой и Парижем. Кроме того, было временно приостановлено курсирование поезда Москва – Ницца, а также беспересадочных вагонов сообщением Москва – Прага – Москва.

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РЖД на фоне коронавируса отменяют ряд поездов по России

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Теги: ржд, поезда, коронавирус



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