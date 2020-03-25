В Югре "Славнефть" Осипова оштрафовали на 360 тысяч за загрязнение воздуха

Компания "Славнефть" наказана за загрязнение атмосферного воздуха, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

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В январе "Славнефть" на объектах добычи нефти и газа в границах Ачимовского лицензионного участка в Сургутском и Нижневартовском районах осуществляла выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Разрешения на это у компании не было.

Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор внёс генеральному директору компании Михаилу Осипову представление об устранении нарушений. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, требования прокурора исполнены. Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора за нарушение правил охраны атмосферного воздуха оштрафовало юрлицо на 360 тыс. руб.

Нефтегазовая компания "Славнефть" создана 26 августа 1994 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации и распоряжения Совета Министров Республики Беларусь. Учредителями стали Госкомимущество России, Мингосимущество Республики Беларусь и около 4 тыс. физических лиц.