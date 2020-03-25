Свердловский министр энергетики и ЖКХ получил предостережение от прокуратуры из-за строительства мусорных полигонов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил предостережение от прокуратуры. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Как рассказал сегодня парламентарий в своем Facebook, речь идет о соблюдении законодательства при выборе участка под строительство объектов размещения твердых коммунальных отходов. Альшевских опубликовал документ за подписью областного прокурора Сергея Охлопкова, в котором говорится, что "в целях принятия дополнительных мер, направленных на решение проблем в сфере обращения с ТКО, в том числе корректировку схемы обращения с отходами производства и потребления, выбор земельного участка для строительства вышеуказанных объектов с учетом требований законодательства и мнения граждан, прокуратурой области 4 марта министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову объявлено предостережение".

Напомним, в конце февраля на митинге в Красноуфимске местные жители, не желающие строительства мусоросортировочного комплекса рядом с городом, потребовали отставки министра.

Ранее Николай Смирнов уверял, что мусорный полигон "Екатеринбург-Юг", строительство которого вызывает недовольство людей, не будет размещен возле Большого Седельниково. Однако общественники не поверили его обещаниям.