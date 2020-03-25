"Им, похоже, делать нечего". Ирина Гехт прокомментировала ситуацию с челябинцем, который лежал в общей палате с мужчиной с коронавирусом

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала видеообращение пациента больницы №8, в котором он рассказал, что лежал в одной палате с мужчиной, у которого обнаружен условно положительный результат на коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

"Палаты в инфекционном отделении формируются по мере поступления больных с аналогичными симптомами в течение суток. Причем товарищ не сразу объявился, а когда у него только появились признаки ОРВИ. С аналогичными признаками были госпитализированы еще четыре человека, так же вернувшиеся из-за границы. Естественно, если у кого-то из них выявляется положительный результат, он сразу боксируется и отделяется от других. Этот алгоритм действует абсолютно во всех инфекционных учреждениях", - рассказала она.

Пациентов с легкими признаками ОРВИ могут отправить на домашнее наблюдение.

"Им, похоже, делать нечего, и они снимают видео. Будут наблюдаться дома, но при надзоре полиции, которая точно в отношении граждан, которые уже себя проявили недобросовестно и не заявили о своем прибытии из-за границы, а появились только тогда, когда у них возникли признаки ОРВИ, там точно будет надзор достаточно серьёзный", - подчеркнула она.

Также Ирина Гехт сообщила, что накануне было принято решение в ближайшее время внести поправки в КоАП РФ в части ужесточения наказания за нарушение карантинного режима.

"Эта та мера, которая нам сегодня необходима для того, чтобы люди соблюдали режим карантина и самоизоляции", - добавила она.