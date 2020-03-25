Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 41

В Подмосковье выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 в регионе выросло до 41.

В связи с повышенной угрозой распространения вируса в Московской области со среды, 25 марта, введены дополнительные меры безопасности.

Так, до особого распоряжения закрываются ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кинотеатры и кинозалы. Также постановление губернатора региона Андрея Воробьева предусматривает запрет на курение кальяна в барах, ресторанах и кафе.