Пожилых жителей Сахалинской области отправят на домашний карантин

Жителей Сахалина и Курил, которым исполнилось более 65 лет, отправят на домашний карантин. Данная мера вводится в целях уберечь пожилых людей от заражения коронавирусом.

Пенсионеров на дому будут обслуживать волонтеры, поручение дал глава региона Валерий Лимаренко.

По его словам, приостановлена работа всех секций и кружков "Сахалинского долголетия", передает Regnum.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым людям и попросил их не выходить без необходимости из дома, поскольку они являются группой риска по коронавирусу. В случае необходимости продукты и лекарства им будут доставлять волонтеры и соцработники, также пожилые люди получат выплаты за пребывание на карантине – 4 тыс. руб. за весь период.