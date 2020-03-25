В больнице Екатеринбурга санитаркам предложили перейти уборщицами в клининговую компанию

В центральной городской клинической больнице №6 Екатеринбурга санитаркам предложили перейти на работу в клининговую компанию на должности уборщиц. В горздраве говорят, что на оказании медицинской помощи пациентам это не отразится.

Известно, что предложение было сделано санитаркам в конце прошлой недели. Утверждалось, что с переходом в клининг их зарплата составит около 9 тыс. руб. в месяц, и для многих сотрудников это стало шоком. По их словам, нововведения отразятся и на их функционале: уборщицы не смогут заниматься обработкой медицинского оборудования, как это делают санитарки.

Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга. По данным ведомства, речь идет о младшем медицинском персонале.

"В ЦГБ №6 в одной из поликлиник им предложили перевестись на работу в клининговую компанию. Это не медицинские работники, а персонал, который занимается уборкой помещений. Как бы не играли словами, их функционал не предусматривает оказания медицинской помощи. Обработать оборудование - это может сделать и клининговая компания. Сотрудникам было предложено, по факту согласились они или нет - мы этого не знаем. Озвученная зарплата в 9 тыс. руб. - ее, вероятно, предложила клининговая компания, а не лечебное учреждение", - сообщили Накануне.RU в горздраве.

Там добавили, что уход за больными и помощь осуществляет средний медицинский персонал, который имеет соответствующее образование и разрешение.

"Это функционал медсестер. А санитарки - младший медперсонал, уходовая помощь в обязанности им не вменяется. К примеру, вынести "утку" - это не медицинская манипуляция, а относящаяся к уборке", - пояснили в горздраве.

Напомним, в начале этого года в Екатеринбурге разгорелся скандал: водители станций "скорой" после известия о приходе новой аутсорсинговой компании выразили недовольство и собирались не выйти на работу с 1 февраля. Впоследствии они решили отменить забастовку, но все же массово уволились. В обстоятельствах разбирается прокуратура.