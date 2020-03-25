В больнице Екатеринбурга санитаркам предложили перейти уборщицами в клининговую компанию

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

В больнице Екатеринбурга санитаркам предложили перейти уборщицами в клининговую компанию

В центральной городской клинической больнице №6 Екатеринбурга санитаркам предложили перейти на работу в клининговую компанию на должности уборщиц. В горздраве говорят, что на оказании медицинской помощи пациентам это не отразится.
Читайте также:

Известно, что предложение было сделано санитаркам в конце прошлой недели. Утверждалось, что с переходом в клининг их зарплата составит около 9 тыс. руб. в месяц, и для многих сотрудников это стало шоком. По их словам, нововведения отразятся и на их функционале: уборщицы не смогут заниматься обработкой медицинского оборудования, как это делают санитарки.

Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга. По данным ведомства, речь идет о младшем медицинском персонале.

"В ЦГБ №6 в одной из поликлиник им предложили перевестись на работу в клининговую компанию. Это не медицинские работники, а персонал, который занимается уборкой помещений. Как бы не играли словами, их функционал не предусматривает оказания медицинской помощи. Обработать оборудование - это может сделать и клининговая компания. Сотрудникам было предложено, по факту согласились они или нет - мы этого не знаем. Озвученная зарплата в 9 тыс. руб. - ее, вероятно, предложила клининговая компания, а не лечебное учреждение", - сообщили Накануне.RU в горздраве.

Там добавили, что уход за больными и помощь осуществляет средний медицинский персонал, который имеет соответствующее образование и разрешение.

"Это функционал медсестер. А санитарки - младший медперсонал, уходовая помощь в обязанности им не вменяется. К примеру, вынести "утку" - это не медицинская манипуляция, а относящаяся к уборке", - пояснили в горздраве.

Напомним, в начале этого года в Екатеринбурге разгорелся скандал: водители станций "скорой" после известия о приходе новой аутсорсинговой компании выразили недовольство и собирались не выйти на работу с 1 февраля. Впоследствии они решили отменить забастовку, но все же массово уволились. В обстоятельствах разбирается прокуратура.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В больнице Екатеринбурга санитаркам предложили перейти уборщицами в клининговую компанию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: санитарки, уборщицы, больница, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети