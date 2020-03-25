05 Октября 2020
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нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске родительские патрули выходят на улицы города

Родительские патрули выходят на улицы Нижневартовска. Вместе с представителями городской комиссии по делам несовершеннолетних и полицейскими они будут контролировать присутствие детей в торговых центрах, кафе быстрого питания, развлекательных учреждениях. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил замглавы города Николай Лукаш, сообщили Накануне.RU в мэрии столицы Саотлора.
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Прорабатывается вопрос о привлечении к административной ответственности тех родителей, чьи дети с признаками ОРВИ будут находиться в общественном месте. По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике Ирины Воликовской, для того, чтобы не допустить распространение вирусных заболеваний, образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.

И.о. главного врача городской поликлиники Светланы Ворониной, на самоизоляции находятся 192 взрослых и 75 детей. Те, кто возвращаются из-за границы, должны сообщить об этом по телефону регистратуры поликлиники. В УМВД России по Нижневартовску подчеркнули, что списки тех, кто недавно пересекал границу, продолжают поступать. Полицейские каждый день выявляют по 300 таких граждан.

Особое внимание уделяется вартовчанам старше 65 лет. Организована "горячая линия". Пока ею никто не воспользовался, однако сотрудники ведомства готовы оказать необходимую помощь.

"Вместе с коллегами мы проанализировали количество аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые есть во всех медицинских учреждениях города. Их достаточно даже на тот случай, если потребуется развернуть дополнительные койки", - сказал главврач "Нижневартовской окружной больницы №1" Алексей Сатинов.

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В Нижневартовске родительские патрули выходят на улицы города

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Теги: коронавирус, родительский патруль, Николай Лукаш, Ирина Воликовская



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