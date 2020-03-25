05 Октября 2020
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Общество В России
Главный инфекционный врач Ставропольского края Ирина Санникова. (2020) | Фото: telegram-канал Baza

Вторым заболевшим коронавирусом на Ставрополье стал человек из окружения главного инфекциониста, не сообщившей о поездке в Испанию

В Ставропольском крае подтвердился второй случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это человек из близкого окружения первой пациентки – теперь уже бывшего главного инфекциониста региона Ирины Санниковой.
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По словам губернатора региона Владимира Владимирова, после выявления первой заболевшей было проверено более тысячи человек, анализы 11 человек были отправлены для подтверждения в Новосибирск, и только у одного тест оказался в итоге положительным. Тем не менее, под медицинским наблюдением на карантине остаются 293 человека.

"На сегодня – официальное число заболевших в Ставропольском крае – 2 человека. С учётом первой пациентки, о которой уже сообщалось.⠀ Еще одна подозрительная проба была отправлена в Новосибирск. Человек также из близкого окружения первой пациентки. Состояние пациентов удовлетворительное. Вся необходимая помощь им оказывается. Круг контактов пациентов практически определён", - написал Владимиров в Instagram.

Напомним, на Санникову завели уголовное дело после того, как выяснилось, что женщина тайно от начальства съездила в Испанию, а потом вышла на работу, не пробыв в самоизоляции положенные 14 дней.

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Вторым заболевшим коронавирусом на Ставрополье стал человек из окружения главного инфекциониста, не сообщившей о поездке в Испанию

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Теги: владимир владимироа, коронавирус, коронавирус в россии, ставропольский край, ирина санникова



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