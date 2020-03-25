05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

В аэропорту Челябинска пассажиры будут сдавать тест на коронавирус

В аэропорту Челябинска с сегодняшнего дня граждане, прилетающие из-за границы, будут сдавать тесты на коронавирус. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уже сегодня вечером медики с тестами выходят в аэропорт. Мы вчера совместно с правоохранительными органами решили, что в самолет теперь будет заходить не только сотрудник аэропорта, но и представитель транспортной полиции, где будет объявляться о том, что граждане, прибывшие из-за рубежа, должны пройти в отдельный автобус, должны быть зарегистрированы и протестированы", - рассказала она.

В настоящий момент в аэропорту и на внутренних, и на международных рейсах стоят тепловизоры.

Кроме того, решается вопрос об обеспечении полицейских средствами индивидуальной защиты.

Сегодня в регион будут доставлены новые тест-системы. Анализы начнут проводится на базе областного СПИД-центра. вчера было сделано более 800 проб, которые дали отрицательный результат.

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В аэропорту Челябинска пассажиры будут сдавать тест на коронавирус

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Теги: аэропорт, коронавирус, пассажир, турист, тест,



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