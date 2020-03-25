В Свердловской области запустили пошив многоразовых медицинских масок

Свердловская область наладила производство многоразовых медицинских масок. Сразу семь региональных предприятий по пошиву одежды взялись за дело. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в скором времени российские предприятия будут производить до пяти млн масок в сутки. Такие планы он озвучил президенту России Владимиру Путину.

Новые маски многоразовые, что существенно поможет преодолеть проблему нехватки или отсутствия медицинских масок в российских аптеках. Они выполнены из натуральной ткани (лен) и спокойно переживут неоднократные стирки в горячей воде и прочие этапы дезинфекции в домашних условиях.