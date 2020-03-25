05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Маска медицинская (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области запустили пошив многоразовых медицинских масок

Свердловская область наладила производство многоразовых медицинских масок. Сразу семь региональных предприятий по пошиву одежды взялись за дело. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в скором времени российские предприятия будут производить до пяти млн масок в сутки. Такие планы он озвучил президенту России Владимиру Путину.

Новые маски многоразовые, что существенно поможет преодолеть проблему нехватки или отсутствия медицинских масок в российских аптеках. Они выполнены из натуральной ткани (лен) и спокойно переживут неоднократные стирки в горячей воде и прочие этапы дезинфекции в домашних условиях.

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В Свердловской области запустили пошив многоразовых медицинских масок

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Теги: Медицинские маски, пошив, дезинфекция



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