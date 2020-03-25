СМИ: Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" будут ускорены

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков".

По данным источников, первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки "Северодвинск" (проект 885).

В январе "Циркон" впервые испытали с корабля. Испытания проходили в январе в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 "Адмирал Горшков". Дальность полета "Циркона" превысила 500 км.

Ранее разведка США сообщила об очередном успешном испытании ракеты "Циркон". По словам источников, которые знакомы с докладом, с 2015 года проведено пять испытаний.

Американский источник отметил, что Россия смогла добиться "устойчивого полета", "этот шаг имеет решающее значение в развитии гиперзвукового оружия".