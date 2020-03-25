05 Октября 2020
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Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Красноярского края ограничил выезд людей из муниципалитетов из-за коронавируса

Глава Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

"Александр Усс провел видеоселектор с главами районов края, посвященный мерам по предупреждению в крае распространения коронавирусной инфекции. Основные поручения губернатора: принять меры по ограничению выезда жителей за пределы муниципальных образований (за исключением неотложных поездок)", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, имеют поручения рекомендательный или обязательный характер. Если ограничение принудительное, то регион станет первым в России, где из-за коронавируса будет ограничено передвижение в рамках субъекта Федерации.

Ранее красноярский минздрав сообщил, что в крае зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом, в четырех случаях выставлен предварительный диагноз "коронавирусная инфекция". Усс сказал, что "вирус паники пострашнее инфекции", а люди в территориях должны обладать достоверной информацией. В пресс-службе не уточнили, каким образом будет осуществляться ограничение выезда жителей из муниципалитетов.

 

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Губернатор Красноярского края ограничил выезд людей из муниципалитетов из-за коронавируса

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Теги: александр усс, красноярский край, ограничение передвижения, коронавирус в россии, коронавирус



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