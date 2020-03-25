Российская экономика лучше других готова к противостоянию внешним шокам - Moody's

Рейтинговое агентство Moody's сочло российскую экономику наиболее устойчивой к внешним шокам, в первую очередь – к падению цен на нефть. Россия выгодно выделяется на фоне других стран-экспортеров нефти.

Эксперты ожидают, что результатом падения цен не нефть российский бюджет станет дефицитным, с разрывом менее 1% ВВП в 2020 году после того, как в 2019 году бюджет продемонстрировал 5,3% профицита, пишет РБК со ссылкой на отчет агентства.

В то же время падение цен на нефть вызовет серьезные бюджетные проблемы в странах ОПЕК. "Мы ожидаем, что большинство государств, экспортирующих нефть и газ, не смогут полностью компенсировать падение доходов и это приведет к росту их суверенного долга по сравнению с базовым сценарием", — говорится в отчете.

Ранее пресс-секретарь нефтяной компании "Роснефть" (главу которой Игоря Сечина некоторые винят в срыве сделки ОПЕК+) Михаил Леонтьев заявил: "Наша нефтяная отрасль доказала, что может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов издержки добычи ниже, чем у нас, некритично, но ниже, потому что у нас тоже очень низкие при всех возможных реальных ценах. У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах - они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж".