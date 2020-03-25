В Челябинске могут временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и ТРЦ из-за коронавируса

В Челябинске могут временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и торгово-развлекательные центры и кальянные. Соответствующий вопрос будет рассматриваться сегодня на заседании оперативного штаба, которое проведет губернатор Алексей Текслер. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я думаю, что эти меры будут приняты. Это вызывало у нас обеспокоенность – сосредоточие молодежи в ТРК, в ночных клубах, кальянных. Кальянные это особая зона риска, где передача наиболее вероятна. Безусловно, курение кальянов надо запрещать в ресторанах и барах на этот период. По развлекательным учреждениям тоже, я думаю, губернатор сегодня примет решение", - сообщила Ирина Гехт.

Напомним, в регионе подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё по трем южноуральцам, у которых был установлен условно положительный результат, область ждёт анализов из Новосибирска.