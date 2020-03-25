05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Карантин, больница (2017) | Фото: okbhmao.ru

В Челябинске могут временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и ТРЦ из-за коронавируса

В Челябинске могут временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и торгово-развлекательные центры и кальянные. Соответствующий вопрос будет рассматриваться сегодня на заседании оперативного штаба, которое проведет губернатор Алексей Текслер. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я думаю, что эти меры будут приняты. Это вызывало у нас обеспокоенность – сосредоточие молодежи в ТРК, в ночных клубах, кальянных. Кальянные это особая зона риска, где передача наиболее вероятна. Безусловно, курение кальянов надо запрещать в ресторанах и барах на этот период. По развлекательным учреждениям тоже, я думаю, губернатор сегодня примет решение", - сообщила Ирина Гехт.

Напомним, в регионе подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё по трем южноуральцам, у которых был установлен условно положительный результат, область ждёт анализов из Новосибирска.

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В Челябинске могут временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и ТРЦ из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, кинотеатр, ТРК, Ирина Гехт,



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