05 Октября 2020
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Политика В России
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина

В Госдуме предлагают освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Свое предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву, передает РИА Новости.

Власов отметил, что во время карантинных мер сокращаются доходы россиян, а счета за коммуналку из-за постоянного нахождения дома у людей увеличатся.

Освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь россиянам в сложной экономической ситуации, считает депутат.

Ранее сообщалось, что за коммунальные услуги в некоторых регионах рекомендовано платить исключительно онлайн. В ХМАО управляющим компаниям нельзя начислять пени за неполную или несвоевременную оплату за период с 1 марта до дня отмены режима повышенной готовности.

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В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина

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Теги: жкх, коронавирус, оплата жкх, карантин



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