Совет Федерации разрешил правительству фиксировать цены на лекарства в условиях ЧС

Совет Федерации одобрил законопроект, который разрешит правительству в условиях ЧС (например, во время эпидемий) фиксировать цены на лекарства (при условии их роста). Ранее документ в трех чтениях одобрила Госдума, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ рассмотрели в рекордно короткие сроки (как и ряд других законопроектов, касающихся мер по борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом).

На принятии законопроекта настаивало правительство: теперь оно сможет регулировать цены не только на лекарства из перечня ЖНВЛП.

"При возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, или при необоснованном завышении цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, граждане Российской Федерации должны иметь доступные лекарственные препараты и медицинские изделия, эффективные для лечения конкретного вида заболевания", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно законопроекту, правом устанавливать цены в случаях ЧС будет обладать правительство, оно же утвердит список таких препаратов. Делать это можно будет в условиях ЧС, при возникновении эпидемии опасных заболеваний, "если в течение тридцати календарных дней подряд на территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на указанные лекарственные препараты и медицинские изделия составит тридцать и более процентов".

Предельно допустимые цены будут устанавливаться не более чем на 90 календарных дней.