Фейк! Въезд в Тюмень не закроют для жителей других регионов

Согласно массовой рассылке в мессенджерах, в Тюмень запрещен въезд для жителей других регионов. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса сообщает, что это фейк. Въезд и выезд с территории Тюмени остается открытым.

Также не соответствует действительности информация об обязательном двухнедельном карантине для россиян, прибывших из других городов страны.

Власти просят быть бдительными и доверять только официальным источникам.