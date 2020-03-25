Хантавирус в дополнение к коронавирусу? В Китае от новой болезни скончался человек

В Китае человек скончался от нового РНК-вируса.

Китайское издание "Хуаньцю ван" сообщает, что умерший – уроженец провинции Шаньдун, работавший в городе Линьцан провинции Юньнань. Возвращаясь на родину через провинцию Шэньси, он 23 марта обратился в больницу с симптомами лихорадки, а на следующий день в 7.10 утра по местному времени скончался.

Анализы на коронавирус дали отрицательный результат, однако у него был выявлен хантавирус. Сейчас медики провинции Шэньси поддерживают связь со своими юньнаньскими коллегами, чтобы установить подробности заражения. Считается, что переносчиками хантавируса могут выступать грызуны. Отслеживаются контакты умершего.

Напомним, в эпицентре эпидемии коронавируса, китайском городе Ухань, распространение заболевания удалось прекратить и сейчас постепенно снимаются карантинные ограничения.