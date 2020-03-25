США рискуют стать эпицентром пандемии коронавируса, - ВОЗ

США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Как заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, Европа и Соединенные Штаты в настоящее время являются главными очагами вспышки коронавируса. На них приходится 85% новых случаев заболевания, подтвержденных за последние сутки. При этом 40% из этого числа зафиксировано на территории США, сообщает Regnum.

Страна уже вышла на третье место в мире по росту числа заболевших коронавирусной инфекцией. По последним данным, в США зафиксировано 54893 случая инфицирования. 783 человека погибли, 348 вылечились.

Ранее тюрьмы полутора десятков штатов США начали отпускать заключенных домой, опасаясь массовых вспышек коронавируса. 23 марта стало известно, что нью-йоркской тюрьме заразился 68-летний бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный недавно к 23 годам лишения свободы за изнасилование и сексуальные домогательства.