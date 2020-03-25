Совет Федерации утвердил новых заместителей главы Верховного суда РФ

В Совете Федерации сегодня утвердили трех заместителей председателя Верховного суда РФ.

Главой судебной коллегии по административным судам стала Татьяна Петрова, коллегию по уголовным делам возглавил Владимир Давыдов, коллегию по делам военнослужащих возглавил Владимир Хомчик.

Также Совет Федерации одобрил отставку двух заместителей генпрокурора, об увольнении которых стало известно в конце февраля – Леонида Коржинека и Юрия Гулягина.