В Екатеринбурге представлен новый руководитель городского УМВД

Нового начальника городской полиции Игоря Озерова представили сегодня личному составу Екатеринбурга. Торжественное мероприятие провел руководитель областного полицейского Главка Александр Мешков, присутствовали глава города Александр Высокинский, председатель думы Игорь Володин, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Представляя коллегу, Мешков отметил, что в органах Озеров работает уже 30 лет.

"Предыдущее руководство не утратило контроль за оперативной обстановкой, но есть моменты, на которые надо обратить внимание. А мы поддержим", - заверил глава ГУ МВД по Свердловской области.

Высокинский отметил: "В прошлом году нам удалось сдержать раскол граждан, я говорю о событиях в сквере. Мы находимся в непростой ситуации с коронавирусом. Решения о переносе голосования по поправкам в Конституцию пока нет. Ждем явку в 600 тысяч человек, надо обеспечить безопасность. Дальше 9 Мая, День города, "Иннопром". Будем взаимодействовать".

Сам Озеров ничего говорить не стал. Мешков пожелал ему удачи: "Должность сложная, желаю успехов". Сразу после представления новый начальник отправился с обходом по зданию УВД, сотрудники начали докладывать оперативную обстановку.

Напомним, прежний глава УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин ушел в отставку в декабре прошлого года – через несколько месяцев после перевода Александра Мешкова на Средний Урал.

В конце января этого года генерал анонсировал скорое назначение нового руководителя полиции города, заявив, что им станет его бывший подчиненный. Тогда Мешков фамилию называть не стал, отметив лишь, что "знает его давно".