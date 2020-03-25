Boeing собирается возобновить производство 737 MAX в мае

Пока по всему миру останавливаются авиаперевозки, Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Реальные сроки начала производства зависят теперь не только от решения регулирующих органов и ресертификации самолета, но и от масштабов распространения коронавируса COVID-19. Тем не менее, Boeing все еще не теряет надежды вернуть самолет в небо к середине 2020 года.

Один из источников в отрасли сообщил, что Boeing запросил у некоторых поставщиков комплектующих партию деталей для поставки в апреле. Другой инсайдер знает, что возобновление производство MAX планировалось на апрель, но переносится на май из-за коронавируса.

"Это будет очень медленный, методичный, системный подход к разогреву производства и возвращению экипажей", - сказал финансовый директор Boeing Грег Смит в ответ на вопрос о запуске производства в мае. Он также отметил, что в приоритете у компании – не производство новых самолетов, а восстановление парка клиентов: по всему миру стоят сотни 737 MAX, которые нужно будет переделать в соответствии с ресертификацией, а их экипажи – переобучить.

Напомним, самолеты Boeing 737 MAX были "приземлены" по всему миру авиационными властями после двух катастроф, унесших жизни 346 человек. Расследования показали, что одной из причин могли быть дефекты ПО самолета.