Тревога цунами объявлена на Курилах после сильного землетрясения

Жителей Курильского острова Парамушир эвакуируют в связи с угрозой цунами после землетрясения.

Людей выводят на возвышенности. Ситуацию на особый контроль взял губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Также около 400 человек эвакуировали в Северо-Курильске.

Землетрясение магнитудой 7.2 произошло в Тихом океане - в 250 км от Северо-Курильска и в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В четырех районах Камчатки жители ощутили подземные толчки силой до пяти баллов.

На Камчатке также была объявлена угроза цунами, но вскоре ее отменили, передает Regnum. О разрушениях и жертвах пока не сообщается.

Напомним, в 2011 году после мощного землетрясения в Японии были экстренно эвакуированы жители трех районов Сахалинской области из-за угрозы цунами.

Геологическая служба Японии предупреждала о приближении шестиметровой волны цунами к северо-восточному побережью страны.