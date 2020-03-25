Тревога цунами объявлена на Курилах после сильного землетрясения
Жителей Курильского острова Парамушир эвакуируют в связи с угрозой цунами после землетрясения.
Людей выводят на возвышенности. Ситуацию на особый контроль взял губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Также около 400 человек эвакуировали в Северо-Курильске.
Землетрясение магнитудой 7.2 произошло в Тихом океане - в 250 км от Северо-Курильска и в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.
В четырех районах Камчатки жители ощутили подземные толчки силой до пяти баллов.
На Камчатке также была объявлена угроза цунами, но вскоре ее отменили, передает Regnum. О разрушениях и жертвах пока не сообщается.
Напомним, в 2011 году после мощного землетрясения в Японии были экстренно эвакуированы жители трех районов Сахалинской области из-за угрозы цунами.
Геологическая служба Японии предупреждала о приближении шестиметровой волны цунами к северо-восточному побережью страны.