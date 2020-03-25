Заксобрание Ямала переходит в режим ВКС

26 марта заседание заксобрания Ямала пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. На такой режим работы депутаты перешли для профилактики распространения коронавируса. Решение о дистанционной работе принято на заседании совета заксобрания, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-центре парламента.

Среди вопросов повестки – внесённый губернатором округа Дмитрием Артюховым проект закона о региональном материнском (семейном) капитале. Если поправки примут, семьи, в которых с 1 января 2020 г. родился или был усыновлён второй ребёнок, получат из окружного бюджета 150 тыс. руб. Депутаты намерены внести изменения в закон о порядке обеспечения жильём граждан, предусматривающие продление сроков перерегистрации на два месяца, то есть до 1 июня. Другой проект устанавливает налоговую ставку в 1% для различных представителей малого и среднего бизнеса, работающих в труднодоступных населенных пунктах.

Напомним, ранее речь шла о возможном переносе заседания из-за профилактики коронавируса. Ограничен личный приём депутатами парламента.