В Пензенской области в пожаре в частном доме погибли семь человек

В Пензенской области в пожаре в частном доме погибли семь человек.

ЧП произошло в городе Нижний Ломов. Сигнал о возгорании поступил в половине второго ночи. "По прибытию наблюдался открытый огонь, в результате частный дом сгорел полностью. Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 18 человек, 6 единиц техники", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В пожаре погибли семь человек: хозяйка квартиры, трое ее взрослых гостей (двое мужчин и женщина), 12-летняя девочка и 8-летние девочки-двойняшки.

Telegram-канал "112" сообщает, что "причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем. Жильцы часто выпивали и курили прямо в доме. По предварительным данным, кто-то закурил в кровати и заснул с сигаретой.