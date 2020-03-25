05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области у четырех человек подтверждена коронавирусная инфекция

В Челябинской области у четырех человек подтверждена коронавирусная инфекция. Таким образом в регионе уже пять случаев заболевания. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Заболевание подтверждено у семьи. Это мужчина, который вернулся из Италии, его супруга, дочь-студентка и бабушка. Как сообщила Ирина Гехт, пожилая женщина более тяжело переживает заболевание.  

Ещё по трем южноуральцам, у которых был установлен условно положительный результат, область ждёт анализов из Новосибирска. Это сотрудница мужчины, который вернулся из Италии, мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина - из Чехии. 

Также Ирина Гехт сообщила, что пробы, которые были взяты у сотрудников прокуратуры Металлургического района, отрицательные. Сотрудники находятся на самоизоляции. Отрицательные пробы и у студентов и преподавателей вуза, где училась заболевшая.  

Новых случаев в регионе не выявлено.

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В Челябинской области у четырех человек подтверждена коронавирусная инфекция

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Теги: коронавирус, подтвержденные



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