В Челябинской области у четырех человек подтверждена коронавирусная инфекция

В Челябинской области у четырех человек подтверждена коронавирусная инфекция. Таким образом в регионе уже пять случаев заболевания. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Заболевание подтверждено у семьи. Это мужчина, который вернулся из Италии, его супруга, дочь-студентка и бабушка. Как сообщила Ирина Гехт, пожилая женщина более тяжело переживает заболевание.

Ещё по трем южноуральцам, у которых был установлен условно положительный результат, область ждёт анализов из Новосибирска. Это сотрудница мужчины, который вернулся из Италии, мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина - из Чехии.

Также Ирина Гехт сообщила, что пробы, которые были взяты у сотрудников прокуратуры Металлургического района, отрицательные. Сотрудники находятся на самоизоляции. Отрицательные пробы и у студентов и преподавателей вуза, где училась заболевшая.

Новых случаев в регионе не выявлено.