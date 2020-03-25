05 Октября 2020
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Экономика В России
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" снизил цены на внутрироссийские перевозки

Авиакомпания "Аэрофлот" заметно снизила цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.

Самые доступные билеты перевозчика на весну из Москвы - в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40–60% дешевле, чем по этим же направлениям в октябре – ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15–20% дешевле, чем осенью 2020 года.

Так, билеты по маршрут Москва - Санкт-Петербург в один конец стоят 2 тыс. 300 руб. против 4 тыс. 600, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось о том, что в России из-за коронавируса возникают риски банкротств авиакомпаний.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, причиной этого стали падающие доходы перевозчиков из-за закрытия международных маршрутов. Также давление на отрасль оказывает ослабление курса рубля.

По словам президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, в настоящее время речь идет о сохранении самой гражданской авиации. По его словам, так плохо авиации не было никогда.

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"Аэрофлот" снизил цены на внутрироссийские перевозки

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Теги: Аэрофлот, авиация, перевозки



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