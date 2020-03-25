В Екатеринбурге обновят сквер на проспекте Орджоникидзе

Администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга приступила к благоустройству сквера на проспекте Орджоникидзе.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, согласно концепции, в сквере установят дополнительное освещение, малые архитектурные формы и заменят пешеходные дорожки.

Для детей специалисты обустроят игровую площадку, а для любителей активного отдыха – воркаут-зону.

На территории посадят деревья, разобьют газоны и цветочные клумбы. Все работы планируется завершить до конца года.