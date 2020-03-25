Киностудия им. Горького расскажет, как коронавирус изменил жизнь русских по всему миру

Киностудия имени Горького приступила к созданию документального фильма, рабочее название которого - "ВиRus".

Как сообщили Накануне.RU на киностудии, съемки фильма начались две недели назад одновременно в 15 странах. Лента расскажет, как пандемия коронавируса изменила жизнь соотечественников по всему миру.

В основе картины – видео-дневники русскоязычных людей, живущих в разных уголках мира. Это владельцы ресторанов, фрилансеры, врачи, актеры, студенты, вынужденные уйти в изоляцию. Все они делятся событиями повседневной жизни, своими чувствами, страхами и мыслями о происходящем вокруг.

Режиссер фильма Алексей Кобылков вместе с героями пытаются разобраться, как распространение коронавируса формирует новое ощущение реальности и личного пространства.