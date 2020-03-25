Минздрав: коронавирус можно лечить ибупрофеном и парацетамолом

Главный инфекционист министерства здравоохранения России Елена Малинникова сообщила, что коронавирус можно лечить ибупрофеном и парацетамолом.

"…Здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения", - отметила она, подчеркнув, что главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача, поскольку необходимое в каждом конкретном случае лечение может назначить только лечащий врач, сообщает "Интерфакс".

Как отмечалось, в московских аптеках наблюдается ажиотажный спрос на жаропонижающие нерецептурные препараты, в первую очередь – на парацетамол. По данным одного из онлайн-ресурсов заказа лекарств, со 2 по 8 марта продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей. С 16 по 20 марта – на 181%.

Резкий рост спроса на парацетамол связан с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения не использовать при COVID-19 препараты ибупрофена и применять парацетамол, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Так как 99% парацетамола в аптеках – в низком ценовом сегменте, люди скупили его на волне паники, предполагает он.