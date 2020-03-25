Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус в Москве

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина госпитализированы в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус.

Артист с женой попали в больницу несколько дней назад после того, как певец вызвал на дом медиков, которые диагностировали у него двустороннее воспаление легких, после чего в целях профилактики решили госпитализировать.

Коронавирус ни у Лещенко, ни у его супруги пока не подтвержден. Известно, что за последнее время пределы России они инее покидали, сообщает "Московский комсомолец".

Напомним, 24 марта президент России Владимир Путин приехал в Коммунарку в больницу, где находятся граждане с подозрением на коронавирус COVID-19.

Глава государства отметил, что работа центра налажена как часы. Путину помогли одеть специальный костюм для защиты от коронавируса и маску.

"Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - отметил президент.