Российские банки поднимают ставки по ипотеке и вкладам

Ряд банков России начинают повышать ставки по ипотечным кредитам и вкладам.

Некоторые финансовые организации заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке.

Так, банк "Открытие" решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость кредитов. В Совкомбанке повысили процентные ставки по вкладам в рублях.

"Тинькофф банк" поднял ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях, при этом условия кредитования не изменились.

ВТБ и Сбербанк решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. Такое решение принял и "Почта банк", сообщает РИА "Новости".

Решение банков связано с ослаблением курса национальной валюты и решением Центробанка не менять ключевую ставку.

Напомним, ослабление рубля произошло после срыва сделки ОПЕК и России по сокращению добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. 9 марта стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $45 до $31,02 за баррель.