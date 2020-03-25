Легкую форму коронавируса москвичи будут лечить дома

Жителям Москвы, зараженным коронавирусом в легкой форме, разрешили лечиться на дому.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в приказе городского департамента здравоохранения говорится, что соответствующее распоряжение будет действовать с 23 по 30 марта.

Как сообщалось, Москву не собираются закрывать в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Эта тема не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как не обсуждалось, так и не обсуждается", - сообщил он.

Ранее РБК сообщило, что Министерство внутренних дел России разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Якобы план будет готов до конца марта.