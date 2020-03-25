Легкую форму коронавируса москвичи будут лечить дома

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Легкую форму коронавируса москвичи будут лечить дома

Жителям Москвы, зараженным коронавирусом в легкой форме, разрешили лечиться на дому.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в приказе городского департамента здравоохранения говорится, что соответствующее распоряжение будет действовать с 23 по 30 марта.

Как сообщалось, Москву не собираются закрывать в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Эта тема не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как не обсуждалось, так и не обсуждается", - сообщил он.

Ранее РБК сообщило, что Министерство внутренних дел России разработает план на случай введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город. Якобы план будет готов до конца марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Легкую форму коронавируса москвичи будут лечить дома

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Москва, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.03.2020 15:20 Мск Винокур опроверг сообщения о том, что у Лещенко подтвердился коронавирус
Ранее 25.03.2020 21:55 Мск Лев Лещенко переведен в реанимацию: у артиста начались трудности с дыханием
Ранее 25.03.2020 03:00 Мск Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус в Москве

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2020 13:07 Мск Песков рассказал, обсуждается ли закрытие Москвы из-за коронавируса

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети