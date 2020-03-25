Дерипаска: "Многие бизнесы в стране фактически встали…"

Банк России либо не осознает серьезность будущих проблем на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть, написал на своем сайте российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, 20 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор прогнозирует экономический рост по итогам текущего года, хотя уже видно "замедление роста спроса". "Многие бизнесы в стране фактически встали, Торгово-промышленная палата сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек", заметил миллиардер.

Он обвинил Банк РФ в отказе предпринимать решительные действия, "пока кризис не проявит себя в полной мере".

Тем временем, российский Совет Торговых Центров оценил кредитный портфель отрасли в 1 трлн руб. и просит кабмин России субсидировать ставки по кредитам из-за риска неплатежей банкам.

Письмо Совета направлено в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

В нем отмечается, что под угрозой не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны. Также подчеркивается, что в условиях пандемии коронавируса снижается трафик, а также выручка у компаний-арендаторов, занимающих до 80% площадей торговых центров.

Напомним, Центральный банк России на совете директоров в пятницу, 20 марта, решил не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 6%. До этого на протяжении полугода ЦБ также снижал ставку рефинансирования (с "ходом" в 0,25%), но с момента последнего снижения (10 февраля) ситуация в стране и мире ключевым образом изменилась.

В преддверии заседания совета директоров ЦБ нарастала нервозность на рынке: действия регулятора, который не делал никаких заявлений, было крайне сложно предсказать. Различные эксперты и аналитики давали разнонаправленные прогнозы как в ту, так и в другую сторону, самое удивительное – реально были аргументы и за сохранение, и за повышение ставки. В ситуации с полной неопределенностью и, как принято выражаться, сильной волатильностью рубля, равно возможно было как то, так и другое решение.